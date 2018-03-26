一銀ATM詐領案 俄羅斯籍主嫌西班牙落網

2018-03-26 18:56

〔記者王定傳／新北報導〕2016年駭客入侵第一銀行網路，導致一銀ATM遭詐領損失8327萬餘元事後追回7748萬餘元；調查局經1年8個月調查及國際合作，查出該案是由國際網路犯罪集團「COBALT」幕後操控，其主嫌之一俄羅斯籍男子「Denys」已被西班牙國家警署逮捕，並確認無國人涉入該犯罪集團。

調查局新北市調查處指出，「COBALT」是以攻擊金融機構為主要目標，其利用商業滲透測試軟體「Cobalt Strike」，經客製化惡意程式後，陸續從2016年起攻擊各國銀行網路。

新北處指出，該集團寄出夾帶惡意程式的釣魚郵件給銀行員工，員工不自覺觸發程式後，即成功入侵銀行內部網路，遠端控制員工電腦，隨即佈署相關程式、感染其他內部電腦、取得管理者權限，並伺機瞭解ATM管理及操作模式；案發時，犯罪集團主嫌由外部控制銀行內部電腦，再由內部電腦連線至指定ATM執行吐鈔程式，由僱用的外籍車手取得現鈔後，隨即離境，交由其他共犯洗錢。

新北處調查，該犯罪集團足跡橫跨歐亞，受害國家逾40國，超過100家金融機構被駭，總計不法所得高達10億歐元，折合新台幣約360億元。

調查局於一銀ATM詐領案中，發現犯罪集團駭侵軌跡，釐清入侵與吐鈔手法，發現其使用網路駭侵工具、吐鈔程式、滅證程式及連線中繼站IP等，都與COBALT犯罪集團手法及特徵高度相符，透過合作管道與相關國際警察組織等交換情資，經歐洲刑警組織（Europol）網路犯罪中心（European Cybercrime Centre，EC3）及西班牙國家警署主導，台灣及各國政府執法機關、私人資安公司及「歐洲銀行聯盟」（European Banking Federation，EBF）通力合作，終於在西班牙逮捕該案主嫌。

調查局指出，經訊問，「Denys」對一銀ATM詐領案犯行坦承不諱，並曾於案發時與帶頭車手Babii取聯，Babii將贓款置於台北車站置物櫃後離境，等待洗錢共犯後續處置。本案車手之一Berkman於去年2月間入境美國佛羅里達機場時，被美國海關邊境保護局驅逐出境並遣返俄羅斯。