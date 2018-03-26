「油」淹台78線近20小時才解決 議員發飆

工程單位忙著善後，卻因廢油分散面積太廣無法立即解決備受詬病。（記者廖淑玲翻攝）

2018-03-26 18:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕油淹馬路，只有警察站崗！一輛載運回收食用油的貨車，昨晚8點多途經台78線東西向快速道路褒忠路段疑失控翻覆，造成沙拉油流滿路面，導致後方4輛車打滑追撞，所幸沒有傳出重大傳亡，但該路段雙線封路近20小時才處理完成，讓協助解決此次事故的雲林縣議員王又民大罵，政府螺絲鬆了。

昨晚該起事故發生後，虎尾警分局接獲民眾報案，連忙調度警力到現場設路障及爆閃燈維護交通，並攔停過往車輛，警告駕駛人前方路段有油漬，要放慢車速小心行駛，所幸沒有造成其他意外事故。

警方雖通知公路總局斗南工務段善後，但工務段人員到場後，表示休假日沒有人力可處理竟置之不理，只剩員警戒護。

雲林縣議員王又民獲悉後趕往現場了解，發現情況嚴重，該路段近1公里流滿回收的沙拉油，造成道路交通危險，大罵政府部門各自為政缺乏橫向聯繫，螺絲真的鬆了。

王又民隨即打電話給雲林縣警察局、消防局、環保局等相關單位，要求派員儘速清理，環保局2名值班人員才帶著吸油棉、一袋木屑等工具善後，只好請警方繼續封路戒護。

直到今天下午公路總局等加派人力清除油漬，委託私人化學泡沫車清洗路面才解決，王又民要求政府部門應徹底檢討改善。

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