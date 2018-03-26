員林「魯肉張」2樓傳火警 1人送醫

2018-03-26 18:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市知名的「魯肉張」樓上，傳出火警，所幸消防車及時趕到，火勢沒有擴大，僅一人送醫觀察，没有大礙。

消防隊員表示，他們抵達現場發現2樓雜物間竄出火苗，趕緊拉水線灌救，約10分鐘火勢控制，半小時內撲滅。火勢灌救時，濃煙密佈，有1人想穿過火場逃生，消防隊員勸他往上關門避難，火勢撲滅後，男子下樓沒有大恙，但他們仍將男子載往醫院觀察。

由於起火地點是員林鬧區，起初火勢不少，引起附近居民虛驚，好在消防隊員迅速撲滅火勢，災情及時控制。