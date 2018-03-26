中藥商違法夾藏未檢疫鹿茸闖關 查獲173.5公斤

保三總隊查獲從中國走私來台的劣質鹿茸。（記者洪臣宏翻攝）

2018-03-26 20:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕保三總隊第二大隊執行貨櫃落地檢查時，於中國進口的中藥材貨櫃內，查獲走私乾鹿茸切片173.5公斤，疑為較劣質水鹿鹿茸，且有散播傳染病之虞，全案依違反動物傳染病防治條例送辦。

某貿易公司從中國申報進口中藥材，保三總隊執行落地檢查時，員警發覺貨櫃後段箱子有異進行抽檢，發現紙箱上端放置雞血藤，底部卻夾藏袋裝疑似乾鹿茸切片，經清點後共計有35箱夾藏切片，總計173.5公斤，經送驗證實為較便宜的水鹿乾鹿茸切片。

警方調查，貨主為43歲陳姓中藥商，平常經營中藥材批發業務，他應訊時坦承進口該批乾鹿茸切片。警方調查，坊間乾鹿茸切片每公斤約2萬元，所查獲市價約400萬元，訊後於22日將陳姓男子送辦。

保三總隊指出，鹿茸為漢藥珍貴藥引，台灣採茸期約在每年3至5月間，4月方進入鹿茸盛產期，且平均採茸期僅約60天，國人喜愛冬令進補，國內常供不應求，因此常有不法業者走私來台牟取暴利。

中國目前仍為農委會公告的疫區，而鹿隻有感染狂犬病風險，保三總隊長李永癸指出，輸入乾鹿茸需經動植物防疫檢疫局檢疫並發給許可才屬合法，該批貨物以合法申報中藥材夾藏未經檢疫乾鹿茸片闖關，將盡速銷毀。