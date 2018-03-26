中國漁船運毒遭法拍將拆解 突起無名火啟人疑竇

去年澎湖檢警查獲的中國運毒船閩龍漁運60894號，現場控制楊姓船長等五名船員。（資料照）

2018-03-26 18:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年12月15日遭澎湖檢警查獲中國閩龍漁運60894號漁船，涉嫌載運安非他命先驅原料氯假麻黃鹼506公斤，市價超過1億元，涉案中國漁船經法拍後拖往案山漁港，準備拆解當廢鐵販賣，但尚未作業就遭受祝融之災。

據了解，澎湖縣警察局刑警大隊係接獲情資，指稱台灣地區有毒梟利用澎湖為毒品轉運站，並重金僱請澎湖漁船海上接駁，由澎湖地檢署主任檢察官劉仕國指揮偵辦，分搭多艘澎湖海巡隊警艇出海查緝，在海峽中線附近查獲一艘準備交易毒品給台灣漁船的中國福建泉州籍漁船閩龍漁運60894號漁船，起出分裝20塊總重達506公斤的安非他命半成品氯假麻黃鹼。

涉案的中國漁船，由澎湖廢五金業者以30萬元標得，並拖回馬公案山漁港準備進行拆船作業，但尚未開始拆船，今日下午3時49分突然傳出火警，濃煙瀰漫，引起外界矚目；澎湖縣政府消防局派遣馬公分隊5車，人員15名前往處理，高雄港務消防隊馬公港分隊支援1車2人協助搶救，總計出動9車22人（含港消分隊），火勢於下午4時44分熄滅，起火原因及財物損失由火調科調查中。

拆船業者表示，中國鐵殼船3月初才法拍，甫拖進拆船廠，大型機具雖已進駐，但因退潮尚未展開作業，就傳出無名火，不知道無名火由何而起？因中國鐵殼船涉嫌運毒遭扣押法拍的背景，更添無名火的疑竇，有待相關原因出爐才能釋疑。

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