男從中山走失到北投一言不發 警燒腦找家屬

2018-03-26 16:47

〔記者鄭景議／台北報導〕38歲男子小威（化名）患有重度智障，本月16日從中山馬偕醫院走失到北投，在唭哩岸捷運站旁路上迷路，石牌派出所警員獲報找到小威時，發現他一言不發，不管警察問甚麼都不回答，警歷經4個小時的搜尋，才找出用警政系統中身分不明歷史資料尋找的方法，總算聯絡到小威爸爸接他回家。

警方表示，小威當時著藍條紋上衣黑色長褲，站在路邊注視著路人，民眾覺得他行為怪異，打110報警，警方到場後，發現小威完全不講話，不管被問甚麼都搖頭回應，加上天氣寒冷，擔心他衣著單薄，就先載他回派出所，並提供麵包及開水。

因為小威不發一語，警方只好自己開始燒腦想要怎麼找出小威身份，先利用警用電腦的人臉辨識系統，卻無法辨識，再查遍警用系統的相關資料庫也無線索，再三詢問小威，希望突破他的心防，小威仍只沉默注視警方頻頻搖頭，增加協尋的困難度。

然而員警面對這樣的窘境，並沒有放棄，下定決心要查明身分，協助小威找到回家的路；便先通報勤務中心轉知會全國警政機關協尋，並逐一聯繫類似的失蹤人口的家屬，卻還是徒勞無功，最後突然想到警政系統中身分不明歷史資料或許有線索；歷經4小時的搜尋之下，果然發現一名相似度達六成的男子檔案，嘗試聯繫家屬，果然成功「命中目標」

經聯繫到小威的爸爸後，爸爸稱當天帶患有重度智能障礙的兒子，到台北市中山區馬偕醫院探望住院的妻子，但一個不留神兒子就不見了，不斷地焦急找尋，對於小威在北投被發現覺得半信半疑，經警方詢問後發現特徵樣貌都相符，家屬到派出所後一看之下又驚又喜，果然正是自己的寶貝兒子，才萬分感謝警方，並且帶兒子回家。