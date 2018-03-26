到印尼行騙輕判 二審痛斥「國恥」全重判

台中檢方指揮警察，將印尼逮捕的騙徒押回台灣受審。（資料照）

2018-03-26 16:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣與印尼警方於2016年8月在雅加達破獲詐騙機房，把行騙的10名台灣人押解回台，並拘捕在台4名共犯，檢方對首謀具體求刑13年，不料，台中地院一審卻以這群騙子有悔意而輕判，首謀僅判刑3年，共犯判8月至2年不等徒刑，金主也只判處2年6月徒刑，台中高分院不認同輕判，痛斥這群騙子為「國恥」，騙走台幣近3000萬元，輕判無法實現正義，也不符合罪刑相當原則，二審全撤銷改判，首謀重判10年，金主判刑7年，其餘共犯判處1年6月至4年徒刑，可再上訴。

判決書指出，首謀莊鈞盛（45歲）與金主武世龍（40歲）於2016年3月共謀跨境詐欺集團，由武世龍出資295萬元，交給莊鈞盛招募人手，於印尼雅加達成立詐欺機房，並於同年3月與7月招募台灣人與中國人共30多人，打電話到中國行騙，同年8月4日被兩國警方破獲，其中，2名台灣人轉為污點證人，其餘10名台灣人用「空中監獄」押解回台，台灣警方同時逮捕事先返台的4名共犯，檢方將14人依加重詐欺罪起訴，並以莊鈞盛一再狡辯否認，拒絕繳回犯罪所得，態度差無悔意等理由，具體求刑13年。

台中地院一審卻認為，莊鈞盛於審理時坦承犯行，已具悔意而輕判徒刑3年，武世龍輕判2年6月，其餘12名騙徒，扣除1人死亡之外，其餘11人也都輕判，有2人僅判刑8月與10月，其餘9人判刑1年2月至1年10月，這群騙徒仍認為量刑太重而上訴，檢察官則以量刑太輕，無法實現正義而上訴。

台中高分院認為，依檢警估算，這群騙子共騙走台幣2918萬元，武世龍獲利台幣210萬元，卻只繳回80萬元，莊鈞盛獲利490萬元，一毛錢都沒繳回，且這群騙徒多數有前科，包括詐欺、竊盜、毒品與性侵害，想不勞而獲而一犯再犯，二審還強調，台灣有大量詐欺犯在世界各地設點，以行騙為能事，堪稱「國恥」，損害我國國際形象，刑罰必須要「震懾」這種犯罪。

二審指出，這群騙徒發送的詐騙電話極多，犯罪所得近台幣3000萬元，一審從輕量刑，與這群人所生的損害程度相比，顯然是「情重罰輕」，無法實現正義，也不符合罪刑相當原則，據此撤銷改判，主謀莊鈞盛與金主武世龍各判處10年與7年徒刑，其餘1年6月至4年徒刑，不法所得宣告沒收，可再上訴。

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