「紅包文化」觸貪污底線 檢籲民眾一同澄清吏治

司進會呼籲民眾摒棄紅包文化。（記者吳政峰翻攝）

2018-03-26 15:49

〔記者吳政峰／台北報導〕日前一名男子酒駕被攔，竟異想天開試圖行賄員警，對此，台灣司法人權進步協會理事、士林地檢署駐廉政署檢察官翁偉倫26日表示，華人世界常有「有錢能使鬼推磨」的觀念，對澄清吏治絕非好事，呼籲民眾應摒棄「紅包文化」，除了消除特權，還可免於惹禍上身。

翁偉倫指出，民眾送紅包給公務員，要其「多出點力」，不管「出力點」是合法的「職務」行為，或是違背「職務」的行為，均是構成行賄公務員的行為。依貪污治罪條例規定，行求、期約或交付賄賂或 其他不正利益者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金；如是不違背職務行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 50萬元以下罰金。

翁偉倫解釋，所謂「不違背職務之行為」，是指公務員在職務範圍內應該做或可以做的行為，如：承辦建物「使用執照」審核的公務員，本來需要2個月的時間來審查，但建商為了加速使照的審核流程，包了50萬元紅包給承辦的公務員，讓使照在1個星期內就審查完成，這樣建商就可以趕快向客戶收到款項，建設公司的資金壓力可能就大大減低，這個公務員的行為就是「不違背職務之行為」，

翁偉倫強調，給予公務員好處，要求公務員作「合法」或「不合法」的事，這個好處是要和請公務員為一定行為間，須有對價關係才會成行賄罪或收賄罪，否則只屬於「公務人員廉政倫理」的行政責任範圍。

翁偉倫表示，「紅包文化」是華人長久以來的傳統習俗，千年來的習慣及意識形態深植人心，但公平正義的社會應是要讓傳統的紅包文化與以往的行賄潮流徹底分離，讓紅包重新回歸到禮尚往來的正常人際關係的性質，才澄清吏治，避免衍伸觸法糾紛。