土地市價高達3億元 桃園同安派出所落成

桃園警分局同安派出所落成啟用。（記者鄭淑婷攝）

2018-03-26 15:31

［記者鄭淑婷／桃園報導］成立16年的桃園市警局同安派出所，過去都是租用民宅做為辦公廳舍，每年租金144萬元，迄今光是租房費就高達2256萬元，桃園市政府直到2015年，將經國重劃區內一塊面積318.38坪的住宅用地，以5820萬餘萬元的價格有償撥用給市警局，作為同安派出所的興建用地，新廳舍於今天落成啟用並與桃園交通分隊併用，根據周邊目前土地市值，同安派出所土地市價高達3億元。

市長鄭文燦今天出席啟用典禮時表示，他上任後召開第一次治安會報，要求警察局統計仍為租用或是建物老舊的派出所，3年來一共更新了9個派出所1個分局，預定還要再增加草漯所、坪頂派出所，其中，新的同安所廳舍位於經國重劃區（經國、幸福路口），用地屬於住宅區，原本是重劃之後的抵費地，目前市價超過3億元，但以最低的價錢撥用，為了將容積率徹底使用，後來將桃園交通分隊一併納入，做為南崁交流道下來後，進入桃園的第一個「警政地標」。

桃園警分局表示，新廳舍為地上6層、地下2層，總樓地板面積3808.61平方公尺（約1152坪），原本編列1億元工程預算，後因將桃園交通分隊一併遷入，需增設多項機電設備，投標廠商認為不敷成本，歷經3次公開招標均流標，後經桃園市議會同意以墊付款方式，追加預算2500萬元才順利完成招標發包，1、3、4樓為同安所使用，2、5樓是桃園交通分隊，6樓則由兩單位共用，並規劃有女警專用寢室，而桃園交通分隊舊建築則提供給桃園區藍埔里做為活動中心使用。