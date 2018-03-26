前高院法官父子交易北韓無煙煤案 本週將偵結

2018-03-26 16:19

〔記者錢利忠／台北報導〕前高等法院法官江國華與兒子江衡，被控透過家族企業兩度與北韓交易無煙煤轉賣，今年1月28日，台北地檢署依違反資恐防制法、偽造文書等罪，將江衡聲押禁見獲准，之後另諭令江國華100萬元交保；因江衡2個月羈押期限將屆滿，北檢並未聲請延押，全案預期將在本週偵結起訴。

檢調調查，去年8至9月間，江國華父子無視聯合國安理會對北韓制裁的禁令，涉嫌透過中國人士所租用的2搜貨輪，從北韓南浦港載送4萬多噸、價值約200多萬美金的無煙煤，至越南錦普港外海卸貨轉賣。

江國華父子為躲避國際追查，疑似先購入俄羅斯煤炭產地證明書魚目混珠，與北韓交易、載運無煙煤期間，還涉嫌關掉船隻的衛星定位，以及偽造航行日誌，以此躲避國際追查及蒐證。

據悉，江衡庭訊時把責任全推給江國華，辯稱是聽從父親江國華指示行事，不知道交易對象為北韓，也沒有偽造俄羅斯等煤炭產地證明書。至於江國華的供述，他對於家族企業與北韓交易、偽造煤炭產地證明等情事，也否認知情。

今年1月底，檢調兵分7路搜索由江衡掛名負責人的律岡聯合企業、江國華擔任負責人的黑航律控投資控股等多家關係企業，約談江國華父子等8人；除江衡遭聲押禁見外，該公司旗下2名職員各以10萬元交保，稱病住院的江國華，後來在病床上接受檢方偵訊，訊後被諭令100萬元交保並限制住居。

畢業於台大法律系的江國華，司法官21期結業，歷任台北地院、高雄高分院及高院法官兼書記官長，他擔任高院法官期間，曾審理蘇建和等3死囚案再審，並判3人無罪且當庭釋放而聲名大噪。

2006年間，時任高院法官的江國華，曾被印尼礦商指控，涉私下經營煤礦生意；前立委林瑞圖也曾指控，江國華曾於2004年間，代表家族的RICOH公司，以英文名DAN CHIANG向印尼PT.BINA USAHA MAKMUR（PT.BUM）煤礦公司，購煤1萬8千噸，市價4000餘萬元，事後卻分文未付。

當時江國華承認兩度代表家族企業到印尼處理商業糾紛，但他稱對方所指控的DAN CHIANG，其實是他的弟弟，並稱該批煤的品質未達到買家信大水泥要求的標準，兩度發函要求退貨未獲回應，才將貨款打折賠售給信大，為此才沒支付款項給PT.BUM。