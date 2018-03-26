廢油液混充鍋爐燃料賤售 中市提醒業者、地主

2018-03-26 15:41

［記者楊政郡／台中報導］台中檢警環聯合稽查小組，日前查獲不肖業者將來路不明的廢油及廢液，混充後成為鍋爐燃料，賤價販售，不但處理過程造成污染，長期使用損害鍋爐設備，且造成鍋爐業者排放空氣污染。保七總隊三大隊二中隊與環保局查獲後，將王姓嫌犯依違反廢棄物清理法移送法辦，並將要求王嫌把相關廢棄物清除完畢。

台中檢警表示，王嫌涉嫌從106年間起在霧峰區承租廠房，儲存來路不明、各地回收而來廢油及廢液，在廠內加工、混充後，又成為可供鍋爐燃料，而後賤價向鍋爐業者兜售，該加工、混充後過程不但造成周邊環境污染，王嫌未領有廢棄物相關清除處理許可文件，已明顯觸法。

而在去年底查獲該廠房，當場查封數十桶的廢油，責付王嫌保管，王嫌竟未經檢察官同意，擅自將廢棄物載運至太平區友人承租的廠房堆置，日前環保局又會同保七總隊第三大隊第二中隊到場釐清，王嫌罪加一等。

環保局長指出，台中市訂定全國最嚴的「台中市鍋爐空氣污染物排放標準」，由獎勵與管制雙管齊下，不但鼓勵鍋爐業者設備汰換老舊，鼓勵改用天然氣，呼籲業者不要購買來路不明油品，不但會造成燃燒後空氣污染，會查到開罰，也損傷鍋爐壽命，得不償失。

環保局呼籲，地主出租土地及廠房時，要了解承租用途，承租後應主動自主巡查管理，避免遭堆置廢棄物及非法使用，一旦查獲未依規定清除或處理的廢棄物，不只是非法傾倒者有責任清除，地主也需連帶負清除責任。