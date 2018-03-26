「水房」暗藏「金奶罩」 詐騙集團洗錢兼走私黃金

警方現場還搜出女性胸部形狀金屬模具、金屬探測器、護照套等物，懷疑涉及3名台籍女性以「金奶罩」方式闖關日本有關。（記者姚岳宏攝）

2018-03-26 14:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕去年印尼警方逮捕峇里島詐騙機房，逮捕31人，均送往中國關押，其中4名台籍嫌犯押返台灣遭檢警拘提，刑事局追查詐騙機房資金流向，發現莊鵬霖等3人涉嫌經營地下匯兌及洗錢，提供詐騙機房營運資金，警方上週循線逮人，搜出1345萬元新台幣現金及2萬元美金，一舉破獲俗稱「水房」的詐騙集團洗錢管道。

特別地是，警方現場還搜出女性胸部形狀金屬模具、金屬探測器、護照套等物，懷疑涉及上周日本發布，有3名台籍女性以「金奶罩」方式闖關，將10.5公斤黃金造成胸墊形狀，分別縫進胸罩內，結果在北海道函館機場通關時被查獲。

警方調查，去年7月29日破獲的峇里島機房，初估詐騙金額約3500萬元，刑事局偵七大隊為追查峇里島電信詐欺機房的資金來源與犯罪所得去向，經逾8個月偵查及蒐證，有效掌握莊鵬霖、劉厚岳、陳惟軒等3人，涉嫌自104年起，經營地下匯兌及境外詐欺洗錢業務。

他們以台灣存款、印尼領出之方式，將詐騙部分所得新臺幣1,305萬元挹注峇里島機房營運開銷，其餘款項由莊嫌洗錢團以現金存款方式存入機房成員的中國或台灣帳戶。

警方追查該集團時，發現他們也走私黃金至日本，先找人從香港夾帶黃金返台，暫存桃園機場的公共保稅倉庫，再伺機找人運往日本，警方上週執行搜索，拘提莊嫌等5人到案，查扣現金新台幣1,343萬元、美金2萬元（約58萬元）、扣押主嫌莊鵬霖夫婦名下房產5棟（價值5380萬元）等犯罪所得，另查扣K他命142.41公克、大麻煙8支、安非他命1包0.56公克等毒品，詢後依涉犯組織犯罪條例、刑法詐欺罪、幫助詐欺取財罪、洗錢防制法及銀行法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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