涉違集遊法被檢方傳喚 黃國昌：無怨無悔

2018-03-26 14:47

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌等5人，為了抗議立法院2修勞基法，今年1月在總統府前禁食抗議58個小時，涉嫌違反集會遊行法，警方上月將5人函送台北地檢署偵辦；檢察官今首度以被告身分傳喚黃國昌等5人到案；黃並稱「無怨無悔」，作為一個法律人，他尊重程序，但即使再發生一次，他還是會站在總統府前為全國的勞工發聲。

徐永明說，集遊法是惡法，藍綠都有修法共識，當年賴清德擔任立委時，也曾針對集遊法「禁制區域」提案修正；洪慈庸則表示，集遊法已藏在立法院太久，為了保障人民的言論自由、集會自由，呼籲在立法院的同仁，趕快修法吧！

今年1月，立法院臨時會處理勞基法部分條文修正案，黃國昌等5名時代力量立委反對修法，5日下午破壞立法院議場門鎖，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，但遭民進黨立委突破；黃等5人隨後撤出議場，晚間轉戰總統府前靜坐、禁食抗議，台北市警局則是針對總統府周邊道路擴大管制。

時力立委占據總統府前長達58個小時，轄區中正一警分局一共舉牌7次，1月8日凌晨4時許，警方舉牌命令解散被拒後，展開柔性架離行動，順利將4名立委勸離府前現場，並撤除圍籬拒馬恢復交通。

時力立委徐永明被警方帶上救護車就醫檢查，林昶佐及洪慈庸也到醫院檢查，至於黃國昌則表示不需要就醫，但他願意上警備車跟參與抗議活動的同伴一起，說「需要上救護車的是台灣的人權法治。」

警方調查後，認為時力5名立委已觸犯集遊法，先在2月5、6日2天，傳喚5名立委到案接受調查，但黃國昌等人拒絕到案，表示檢方傳喚他們才會出庭；而後，警方又在2月12日，2度傳喚5名立委到案說明，但5人仍未到案，警方依法完成傳喚程序後，2月12日將5人依違反集遊法函送北檢偵辦。