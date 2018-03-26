北市「斬手行動」 4天逮50名詐騙犯

2018-03-26 14:39

〔記者王冠仁／台北報導〕為打擊詐騙集團與車手，警政署在本月19日展開為期4天的「斬手行動」，其中台北市警局共破獲36件詐欺案、逮捕50名犯嫌。其中一組詐騙集團，假扮成網路拍賣業者，以作業疏失造成扣款金額錯誤為由的老梗，詐騙28人共騙走38萬餘元。

警方調查，詐騙集團吳姓與江姓幹部，從去年6月至今年1月間，要手下假扮成「金玉堂網路書店」、「小三美日」、「雅虎奇摩購物」及「EZ訂拍賣網站」的服務人員，隨機打電話給民眾，謊稱因作業疏失造成預扣金額錯誤，如不去ATM解除就會連續扣款。其中有28位民眾不察，先後上當匯款。

警方根據車手領款的監視器畫面追查，循線逮捕13名車手，再根據車手說詞，再逮吳、江與另外7名車手，並查扣自小客車2輛、贓款38萬1千元及行動電話等贓證物。警方還發現吳嫌3個月內就經手了4千多萬元，不排除他還涉及其他詐欺案件，最後將他們分別依詐欺與組織犯罪條例等罪嫌送辦。

台北市警局說，台北市共有金融機構1158間、占全國20.7%，ATM提款機5581台、占全國19.6%，密集程度均居全國之冠，加上交通便捷，容易成為提款車手活動熱點。此次「斬手行動」，警方利用大數據分析車手提領熱區、熱點，並以監視器畫面追查車手下落，專案期間查獲車手36件、50人，羈押11人，並查扣提款卡14張、現金48萬6,000萬元、汽車2台，假檢警、假司法文書及犯案用行動電話等相關贓證物。