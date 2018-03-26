澎監重大事故應變演習 全國各檢監首長齊聚一堂

磐石部隊是監獄內部防線，舉行鎮暴演練。（記者劉禹慶攝）

2018-03-26 13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣監獄近年來人滿為患，104年還發生高雄監獄典獄長遭收容人劫持事件，法務部繼前年在花蓮監獄舉行實兵演練後，今日移師澎湖首度在外島監獄舉行，除法務部長邱太三外，全台各檢監首長都齊聚澎湖，了解外島監所應變能力。

位在湖西鼎灣的澎湖監獄，為煙毒專責監，收容15年以上或無期徒刑重刑收容人，因此收容人情緒的穩定相對重要，澎湖又因先天性地形限制，無法由本島調動重兵控制情勢，只能仰賴與澎湖警消等機關橫向合作，因此法務部選定澎湖監獄為外島首度重大事故演練地點，也頗有先期練兵的意味。

演習會場設在澎湖監獄籃球場，由法務部長邱太三主持，包括檢察總長顏大和、調查局長蔡清祥、廉政署長朱家崎等首長，還有澎湖縣府會首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲、湖西鄉長吳政杰、立委楊曜助理段湘玲及來自全台的各檢察及監所首長等人都到場觀禮，參與演練除澎湖監獄外，也動員澎湖警消、海巡、岸巡、航空站、航警所及三總澎湖分院上千人加入演練。

現場演習內容包括鎮暴隊形演練、八極拳及綜合逮捕術演練，並搭建模擬舍房及收容工場，模擬各種突發狀況，出動鎮暴部隊、消防車、救護車等，並申請澎湖警力入監支援，場面相當逼真，獲得與會長官及來賓一致好評，也衷心期望一切都只是演習就好，千萬別在真實世界上演，才能確保監獄安全。

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