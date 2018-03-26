連2天酒駕被他查獲急下跪 警：「哩攏講抹聽！」

2018-03-26 12:42

〔記者許國楨／台中報導〕劉姓男子日前酒後騎車被攔查，因酒測值未超標僅開單扣車幸運逃過一劫，但他顯然未得到教訓，隔天再度酒後騎車被同一名員警攔下時急得兩度下跪求饒遭制止：「不要這樣，你年紀都可當我爸了。」員警見狀雖不忍也只能搖頭感嘆：「哩攏講抹聽！（台語）」，最後酒測值還是超標被送辦。

台中市第二分局永興派出所警員曾志忠、郭誌家當天傍晚巡經健行路時，發現67歲劉男騎車搖晃且臉部泛紅而攔查，一靠近就聞到劉男身上散發濃濃酒味實施酒測，結果酒測值0.27毫克，已超過法定標準值；其實劉男前一天才被曾員攔到有酒味還騎機車，酒測值0.15毫克，雖當場開出罰單還扣車，未料隔天竟再度酒駕上路。

警方說，即便劉男連連合掌哀求說生活難過、還要上班等語，講到激動處還眼睛泛淚，但曾員前一天才勸告過他，也向劉男表示不是每次都這麼幸運，此次已超過刑法標準值無法從寬，劉男一聽著急地兩度向員警下跪遭阻止：「不要這樣，你年紀都可當我爸了。」，雖不忍也只能搖頭感嘆：「哩攏講抹聽！（台語）」

劉男表示，目前擔任大夜班的工作，但長期為失眠所苦，過去使用安眠藥但狀況沒有改善，所以選擇睡前喝一杯高粱酒摻水來助眠，但曾員戳破他的說法，因為離他自稱的喝酒時間已超過9小時，經酒測仍超標，可見飲酒已過量，訊後將全案依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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