獨家》扯！健身房跑步機上看A片 律師：阿北恐觸法

阿伯健身房跑步機看A片。（記者簡惠茹翻攝）

2018-03-26 12:26

［記者簡惠茹／宜蘭報導］一名宜蘭民眾上週到台北某健身房運動，居然看到阿伯在跑步機上邊跑步邊看A片，民眾直呼太誇張，要是有小朋友看到怎麼辦？律師表示，該男子恐觸及播送猥褻影像罪。

爆料的民眾說，上週到健身房運動時，他選在一排跑步機的後方重訓，鍛鍊他的三頭肌，結果抬頭的時候瞄到前方的跑步機上，有個差不多50多歲的阿伯居然在跑步機上看A片，一邊氣喘吁吁地跑步。

「太扯了，為什麼不回家再看？」民眾說，其實他本來還以為阿伯只是在看一般的戲劇，可是他再抬頭時，螢幕上男主角竟然正用他「那根棒子」在打女生的臉，然後又開始抽插，他嚇到當場傻住，沒力氣再重訓，趕快收拾東西回家。

記者詢問該健身房有沒有年齡限制，健身房表示，可以單次進場，目前沒有限制十八歲以下孩童不能進入，但是只會讓國中以上的學生進來使用器材，國小以下太小的孩童不會讓他們進來。

律師高大凱表示，影片中的人把手機放在跑步機前播放色情影片，而該螢幕並未對跑步機使用者以外之人設有遮蔽，健身房內來往的不特定人均可直接觀看到色情影片的內容，已構成刑法第235條第1項播送猥褻影像罪，健身房經營者應考慮以違約為由終止契約，拒絕該男子使用健身房。

高大凱認為，現在色情圖畫與影片取得極為容易，健身房經營者應考慮以違約為由終止契約禁止其使用，防止有特定嗜好的人士再度影響其他使用者的權益，或許才是根本之道。（更新時間：13:48分）

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