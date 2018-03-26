何薇玲：債務仍在協商、房子拍賣已暫停

2018-03-26 12:13

〔記者王憶紅／台北報導〕針對本報獨家報導，潤泰集團尹衍樑法拍何薇玲豪宅一事，前全球一動董事長何薇玲發表聲明指出，對於債務問題雙方仍在協商，原拍賣業已暫停。

不過，何薇玲聲明：尹衍樑指出，尹衍樑身為全球一動最大股東，應與公司同仁一同解決基站、員工、外資及聯貸等責任。對於NCC當年違法強勢撤照一事，台北高等行政法院於去年一審宣判全球一動勝訴，NCC敗訴後上訴仍持續進行。

聲明稿指出，何薇玲對伸張正義深表信心，也相信政府會主持公義負起應有政策主導責任，建議等到WiMAX司法程序後再處理債權相關事宜。