3警又爆紅啦！改編「海帶舞」唱跳高雄輕軌

前鎮分局改編洗腦歌舞海帶舞，宣導多搭乘輕軌及注意安全。（記者方志賢翻攝）

2018-03-26 12:07

［記者方志賢／高雄報導］高市警方宣導大眾多搭乘輕軌，並提醒民眾通過輕軌應注意安全，改編熱門洗腦歌舞「海帶舞」由網路爆紅的PPAP女警蔡玉貝、「謝謝鴿」男版許瑋甯的男警吳俊昱及謝謝姐女警黃怡維，3人聯手唱跳輕軌故事，逗趣搞笑演出，再度引爆網友熱議。

這部微電影短片，由高雄市前鎮警分局製作，全長100秒，從構思到拍攝，共花了11天，歌詞和舞蹈的內容經過不斷修改，歌曲配音則由另一位女警趙哲勗擔任，過程中網紅員警們完全拋棄「偶像包袱」、犧牲「色相」來搞怪。

3人聯手在前鎮區輕軌沿線的著名景點，以自創的歌詞和自編的舞蹈，加上逗趣搞笑的畫面和劇情，宣導市民多多搭乘輕軌「小綠綠」來一趟水岸的輕旅行，也提醒駕駛人在通行輕軌應該注意的安全事項。

參與演出的員警，其中女警蔡玉貝，曾模仿熱門洗腦歌「PPAP」（Pen-Pineapple-Apple-Pen）改編而成的反詐騙影片，她犧牲色相模仿日本大叔舞步，搞笑的演出而爆紅。

另外帥警吳俊昱，因高帥挺拔，神似混血女星許瑋甯，而被封為「男版許瑋甯」。他曾演出前鎮分局拍攝的「鴿系列」影片，包含《春季戀鴿》、《Shake Shake鴿》和《鴿的自我介紹》，影片中他頭戴著鴿子頭套熱舞。