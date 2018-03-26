持酒瓶毆死友人判12年 暴力前科犯竟辯：看他不孝才打

2018-03-26 12:03

〔記者溫于德／台北報導〕雲林莿桐鄉前科犯蔡孟偉，2年多前與坐輪椅的友人廖男飲酒，酒過三巡後竟因認為對方不孝，隨手拿起酒瓶狂毆致死。一審合議庭認為，蔡男暴力傾向明顯，下手攻擊行為十分殘酷，導致被害人死亡，審酌事後又未能賠償死者家屬，又因酗酒遭趕出家門，依傷害致人於死判刑12年；案經上訴遭駁回；最高院今維持見解，全案定讞。

蔡男曾因贓物罪、放火燒燬其他物件等罪，被定應執行刑1年4月；但2013出獄後再因酒駕入獄4月，二度出獄後再犯本案。

原審判決提到，蔡男2015年9月24日與張、農等3人進入鄰居廖男鐵皮屋飲酒作樂，廖母恰好拿茶水進屋，遭兒子要錢買菸、酒。但表達沒錢的母親，竟遭兒子摔破茶壺示威，蔡此時見狀竟開始指責廖的不是，後於眾人面前開始持酒瓶對被害人拳打腳踢。

判決提到，蔡男因廖男躲避、第一下並未擊中，但他也因而更為氣憤，之後瞄準被害人頭部狂毆，待酒瓶破裂後改以滾燙電熱水瓶教訓，最後以右腳連踹頭部10餘下結束。

廖男父親因聽見吵雜聲趕赴鐵皮屋，才知兒子遇害，趕緊報警處理，但被害人經急救仍於幾日後宣告不治。

蔡男到案後否認殺人犯意，辯稱僅是看不慣死者生前不孝態度、要稍微教訓。但原審合議庭認為，一般人應可預知頭部為神經中樞，若以玻璃酒瓶毆打、再以腳踹多下，配合砸熱水瓶，會導致死亡結果；不過，本案被告仍以這些方式傷害友人，顯然無法採信。

此外，蔡男辯護律師主張，本案被告應是「義憤」殺人；但合議庭認為，廖母與兒子爭執時間距離事發過程約30分鐘，難認兩者具有直接關係，且本案是被害人先持酒瓶毆打蔡男，被告才基於「氣憤」還手，難認屬於「義憤」，因而依殺人罪判刑。

法官也特別在判決書末段提到，考量被告5年內再犯有期徒刑以上之罪、屬累犯，據其前科也可知是有暴力傾向之人，加上本案行兇手段十分殘酷，事後又未能與被告家人賠償和解，本身又因酗酒遭趕出家門，因此依傷害致人於死判刑12年。二審認同原審判決結果，最高院今駁回確定。