槍砲犯躲警跳農田 警全身泥逮人

林男為躲警方追緝，竟衝到田間內狂奔。（記者鄭名翔翻攝）

2018-03-26 11:48

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份分局斗坪派出所警員昨傍晚5點35分巡邏時，在頭份市土牛里一處巷道內發現58歲林姓男子，眼尖警員一眼認出林男為轄內治安人口，林男一見警員立即心虛掉頭落跑，警方立即緊追，林男逃到一處農田見擺脫不了，竟棄車跳到農田內，警方立即追上前逮人，並在林男身上搜出5顆子彈，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示，擁有毒品、槍砲等多項前科的林姓男子，昨騎車在巷內形跡可疑，警員吳順富、周靜宜及實務訓練警員葉珮琪見狀正欲上前盤查，林男立刻騎車加速逃逸，警方騎車緊追在後，警匪追逐穿梭大街小巷，最後在頭份市興隆路一處農田時，林嫌便棄車跳進農田內逃逸。

警員不放棄也跟著跳進農田，一夥人弄得全身污泥，在田間上狂追後將林嫌壓制，並在林嫌身上搜出5顆子彈。林嫌被逮氣喘吁吁坦承非法持有該批子彈，但還不以為意稱「又沒拿槍，幾顆子彈而已沒什麼大不了。」訊後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送苗栗地檢署。警方也將擴大追查子彈來源及有無涉及其他不法情事。

頭份分局分局長賴銘助嘉許奮勇跳下泥濘農田內逮人，也藉此呼籲民眾如發現可疑人、事、物請儘速與警方連絡，共同打擊不法，維護社會治安。

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