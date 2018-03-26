國是會議表決平手 陪審團協會批司院硬推參審

「落實司法改革，5月5支持陪審制大遊行」啟動記者會。（記者溫于德攝）

2018-03-26 11:47

〔記者溫于德／台北報導〕司改國是會議去年決議推動人民參與審判制度，向來推動陪審制的台灣陪審團協會理事長張靜律師認為，國是會議當時表決人民參審、陪審時，明明是7比7平手，但司法院硬推國民法官參審制，是讓民間感到不滿的地方，痛批「一意孤行」，因此號召民眾今年5月5日共同上街抗議、表達不滿。

台灣陪審團協會與多個民間團體組成陪審推動聯盟，今日上午在司法院前舉辦「落實司法改革，5月5支持陪審制大遊行」啟動記者會，除了張靜到場外，包括台灣永社理事長鄭文隆律師、台北市婦女新知協會、洪仲丘舅舅胡世和等團體或人員到場力挺。

鄭文龍接話表示，司法院預推行的國民法官制，實為參審制，但世界上主流國家均使用陪審團制度，因為要使用人的智慧，來做公正審判，而司法院卻仍用自私、不改革的參審制，蒙騙社會大眾，因此司法院應改為「私」法院，屬於法官這種權貴的法院，而非為了人民所設。他也不忘痛批現任司法院長許宗力，上任至今對於改革「一事無成」。

台灣婦女新知協會則盼，陪審制未來若在台灣實行，希望有一定比例的女性能參與；而胡世和則提到，人民不要表示權，要表決權。

據悉，世界上目前有52國家採用陪審制，個案由12位人民共同參與；傾向陪審制一方認為，審判事實的智慧，將高於3位職業法官組成的合議庭，可以解決恐龍或貪污法官，改變政治打手法官問題。

而國內目前預推行的國民法官制則由3名職業法官與6位國民法官，共同決定被告有罪與否及量刑，類似日本裁判員制度。

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