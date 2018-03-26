「讓家長驗不到傷！」孩子在幼兒園從3歲被虐到5歲

2018-03-26 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕台中市1名家長今天上「爆料公社」貼出監視器畫面指控，她的孩子3歲起就讀台中市北區一所蒙特梭利教學的幼兒園，孩子現在已5歲，期間孩子長期遭受該校黃姓老師「使用驗不到傷的方式來傷害！」

該家長指出，她的女兒從106年起就常遭1名男同學打胸口，黃老師竟說「他是因為喜歡你才打你，你們抱抱就和解結束。」結果狀況越來越嚴重，甚至因此事爆出老師長期使用「暴力鎮壓」，要求班上學生不准跟爸媽說老師打人及同學打人的事。

家長表示，去年的12月20日返家女兒返家時，黃老師稱「孩子今天吐了，吃的慢，拖累大家等等」，不料女兒回家就臉色蒼白、癱軟，後續女兒還透露，「早餐是站著吃飯，吃太慢就舉碗罰站；中午，老師直接塞飯，塞到她吐；點心時，老師拿鐵尺直接打手，逼她吃麵包等」。

另外，該班「教具室」竟是班上的「酷刑區」，老師會在裡面對孩子「折折手指頭」，此為最常用的處罰，她的女兒稱自己感覺手指快斷，會不由自主求饒，另外還包括折頭、扭脖子、轉手腕、甚至還有逼孩子憋尿，或語言凌虐，「這些都是驗不出傷的凌虐」。

家長痛心說，女兒現在已有說過「不想存在世界上，想趕快消失」，甚至被診斷出混合性焦慮和憂鬱情緒的適應障礙症。不過黃姓教師卻表示，沒有任何打或不當的行為，問心無愧。」該園園長也說法一致，令她無法接受。

家長自行調閱監視器蒐證，發現去年12月20日有看到孩子照三餐被虐，她因此事呼籲，「1.教育局連同警察及社工進入校園直接搜證調查，2.獎勵保護老師，檢舉同事不當行為。」