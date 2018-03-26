議員夫辱罵稽查公務「依你賴叫」 檢方依妨害公務起訴

2018-03-26 11:01

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議員周碧雲丈夫郭振堂經營的枋寮鄉樂樂養雞場，因飄散臭味，去年6月間屏東縣政府農業處派員到場稽查，結果被擋在雞場外，郭振堂還以不雅言詞「依你懶叫」辱罵執行公務的畜產科技士，屏東地檢署偵辦後，依妨害公務罪起訴郭振堂。

屏檢起訴書指出，養雞場負責人郭振堂去年6月底拒絕縣府畜產科黃姓技士等人進場會勘稽查，郭男竟以不雅言詞「依你懶叫」辱罵當場執行公務的畜產科技士，檢察官認郭男涉犯「妨害公務」侮辱公務員罪嫌重大，但郭男矢口否認犯行，並無悔意，建請法官量處適當之刑。