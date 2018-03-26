潑辣男遇到武術高手 3招被擺平

2018-03-26 11:05

［記者楊政郡／台中報導］謝姓男子開車搭載簡女，卻被自稱簡女丈夫（有無婚姻關係雙方爭訟中）的黃男遇到，黃男半途截車，又跳上謝車引擎蓋猛踩又踹擋風玻璃至龜裂、拉下謝男猛打，謝男3招回擊，左手檔，再來右鉤拳反擊，再以左手猛力推倒黃男。黃男告謝男傷害，法官認為謝男防衛有過當，但審酌黃男傷害不大，判決免刑，至於黃男被控強制、傷害及毀損等罪另案審結。

判決書指出，黃男與簡女曾經辦理結婚登記，但雙方對於婚姻是否有效還在法院爭訟中，而簡女與謝男也有朋友關係，106年2月5日黃男到台中市后里區要找簡女，但看到謝男開著車搭載簡女，以為簡女又另交新男友，妒火中燒，加緊油門追上去，半途攔車，隨即跳上謝車引擎蓋，腳踹擋風玻璃至龜裂，又拉出謝男連續出拳毆打謝男。

謝男原是一時忍讓，見黃男一再撥辣行徑，第一招左手回檔，第二招又勾拳反擊黃男臉部，第三招左手掌往後把黃男推倒在地，才遏止黃男不理性的攻擊。

而黃男打人在先，又告謝男傷害罪，謝男主張正當防衛，法官認為謝男已經逾越正當防衛必要手段，已經反擊對方，但審酌黃男傷害不嚴重，左眼臉挫傷、四肢謝男，即使防衛過當，也情有可原，判處免刑。

至於黃男也被控強制、傷害及毀損等罪另案審結。