占凱道抗議修勞基法送辦 北檢今下午傳喚時力5立委

立法院臨時會1月處理《勞動基準法》修法，反對修法的時代力量立委黃國昌等人，為此先自囚在立法院議場內，之後又轉戰總統府前禁食、靜坐，事後被依違反集會遊行法送辦；今天下午2點半，台北地檢署將首度以被告身分傳喚黃國昌等5人到庭。（資料照）

2018-03-26 10:52

〔記者錢利忠／台北報導〕立法院臨時會1月處理《勞動基準法》修法，處理攸關鬆綁7休1、輪班間隔等議案，反對修法的時代力量立委黃國昌等人，為此先自囚在立法院議場內，之後又轉戰總統府前禁食、靜坐，事後被依違反集會遊行法送辦；今天下午2點半，台北地檢署將首度以被告身分傳喚黃國昌等5人到庭。

今年1月5日開始，時力立委黃國昌、徐永明、林昶佐、高潞以用、洪慈庸等5人，為抗議立院二修勞基法而前往凱道抗議，占據總統府前凱道58小時。

警方為此舉牌7次，最後1次舉牌是在1月8日凌晨4點多驅離行動開始前；警方分批於2月5日、6日以及12日，約談黃國昌等5人未果；黃國昌當時則在臉書直播表示，如果檢察官傳喚他們才會出庭。

警方2月12日將黃國昌等5人移送北檢偵辦後，今天下午2點半，檢方將首度以被告身分傳喚5人到庭，黃國昌等人則將於今天下午2點10分，赴北檢召開記者會說明。