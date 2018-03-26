周泓旭共諜案 王炳忠作證：未被周泓旭吸收在台發展組織

涉周泓旭共諜案，王炳忠（圖）作證：未被周泓旭吸收在台發展組織。（記者方賓照攝）

2018-03-26 10:25

〔記者楊國文／台北報導〕中國籍男子周泓旭涉在台發展組織案，今提訊周泓旭、並傳訊新黨青年軍王炳忠、林明正、王父王進步等五人對質，王炳忠指出，今天是應周泓旭請求幫他證明未吸收他們在台發展組織，而這也是事實；周泓旭被提訊時則稱「此案根本是編出來，是自導自演、是一齣鬧劇」，希望能公開審理。

王炳忠和父親王進步等人，上午提前於九時扺達高等法院，王炳忠說，三月二日原本來作證，因周泓旭臨時解除律師委任，因此延期改到今天，「周泓旭希望我們能夠協助證明，他並未吸收我們替他發展組織，而這也是事實」。

另一方面，周泓旭被提訊開庭時，似乎早有準備，周進入法庭前，對媒體喊冤說，本案他被指控吸收在外交部工作的「Ａ男」在台發展組織未遂，但「Ａ男」機警舉報，一審判他一年二月，其實所謂的Ａ男，根本不是外交部的人員，而是軍情局現役的少校情報官，此案是一齣鬧劇，重申希望我國法院能公開審理此案。周之前庭訊已數度質疑「Ａ男」不是外交部人員，被指被栽贓。

周泓旭之前開庭時，指稱他被查扣的「入黨申請書」等廿五項物證，是「被栽贓」、或不知情，但檢方指周所言不實，另外，高院已傳訊調查局承辦人、三位鑑識人員出庭作證。

高院今審理重點，是要對質查明，王炳忠等人有無檢方指控涉充當周的「下線」，在台協助中方發展組織，涉國安法，王炳忠之前已否認指控，並表示和周沒有金錢往來。

據了解，周泓旭新聘的委任律師日前以甫獲委任，聲請延後審理，被高院認為已預留閱卷時間，且時間應該充份，仍決定今天開庭審理。

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