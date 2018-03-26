通緝犯持槍、毒咬警拒捕 警施「龍爪手」襲下體逮捕

2018-03-26 09:57

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄警方在速食店前盤查簡姓通緝犯，他身藏毒品、改造手槍，報假身分證號蒙騙，仍被警發現菸盒有夾鏈袋，身上飄散濃烈毒品味，要求交付檢查時突然要落跑，警將他壓制，簡強咬員警手臂拒捕，警只好使出「龍爪手」抓其下體，簡男才鬆口就逮。

高市前鎮分局草衙派出所巡佐張正一、警員宋志傑本月23日經前鎮區瑞隆路麥當勞前，見27歲簡男（有竊盜、妨害性自主、詐欺前科），左顧右盼、形跡可疑，員警遂上前攔查。

簡男是士林地院、士林地檢發佈的通緝犯，身上又藏有手槍及安非他命毒品，他心虛不願配合警方盤查，一度報假身分證號蒙混要過關，仍被眼尖員警發現菸盒內有一包夾鏈袋，身上飄散濃厚的毒品味道。

警方要他交付檢查時突然要落跑，警立刻將他壓制，不料簡男不服拘捕頑劣抵抗與警扭打，強咬巡佐張正一手臂試圖掙脫，張正一見簡男緊咬不放只好使出「龍爪手」奇招，猛抓其下體讓他鬆口就逮。

警查出簡男曾在台北車站、新光三越等處擔任車手，提領約21萬元，身上搜出安毒及改造槍枝一把，是否有殺傷力待驗中。全案依詐欺通緝、毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌送高雄地院署、士林地察署、台北地方法院偵辦，簡嫌在台北地院遭法官當庭收押。

簡男與警方扭打及咬住手臂，氣力用盡，氣喘發作送醫院急診，張巡佐堅持在院戒護，醫護人員知道他行為後迅速處理張傷勢，並檢驗有無傳染疾病，檢驗報告均正常。

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