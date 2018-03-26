內埔警「斬手」 深入原鄉逮母子車手

2018-03-26 09:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內埔警察分局與里港分局日前接獲情資，指在屏東縣瑪家鄉、三地門鄉等原住民部落內，藏有詐騙車手集團，經過組成專案小組多方情蒐，鎖定5名嫌犯，近日兵分多路，深入各車手藏匿處逮人，依詐欺等罪嫌移送法辦，其中2人當場聲押獲准。

警方表示，該案經19位被害人指報，受騙贓款累計256萬餘元，在報請屏東地檢署指揮，向法院聲請搜索票後，於本月19日由內埔分局偵查隊長葉士傑領軍，與各派出所警力支援，破獲5名車手及相關犯罪證據。

警方發現，其中3名犯嫌有親屬關係，包括池姓母子、池子的劉姓女友；警方持票欲進入住處搜索、拘提時，發現該住處養了一堆把風犬不斷狂吠，因此收槍改而持棍攻堅，池母見一堆警察持棍而來嚇呆，而其子仍在睡夢中，只得乖乖就範；池男不僅行逕惡劣，甚而利用母親替其領取贓款，讓母親誤入車手行列，懷孕女友也在車手行列。

內埔警分局長張文川表示，分局配合警政署執行「斬手專案」，長期偵蒐情資及監控，大舉破獲藏匿原鄉內負責提領贓款的車手，本次查獲5名車手，取款地最遠還到台中市，犯罪流竄性大，尚未緝獲的車手影像，已調閱車手提款影像作分析比對，後續也將持續溯源追查車手頭及上手其他幹部。

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