投資1萬5賺130萬美金？ 假聯合國獲利證書詐騙熟女

2018-03-26 08:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓女子誤信詐騙集團以投資海外基金可以高獲利為誘餌，騙走她4000美元後，歹徒再以假的聯合國及FATF的獲利證書，保證只要她再投資1萬5000美元，就可獲利130萬美元，張女在台灣銀行臨櫃匯款時，被機警的行員與保七員警聯手阻詐成功，警方表示這種詐騙手法尚稱罕見，呼籲民眾注意。

警方調查，40歲新竹張姓女子掉進詐騙集團網路投資詐騙陷阱，歹徒以投資海外基金可以高獲利為誘餌，並以投資基金必須繳交保證金、手續費等理由，騙走她4000美元後，再以假的聯合國及FATF的獲利證書，保證只要她再投資1萬5000美元，用「西聯匯款」方式馬上匯過去，就可獲利130萬美元。

上週張女前往臺灣銀行新竹分行匯款時，因神色有異並持大量文件不斷翻閱，引起銀行襄理劉維欣注意，立即通報派駐臺銀的保七員警關心瞭解。

張女說那只是單純的基金投資，但保七員警及行員經婦人同意查看所攜來的文件，發現竟有署名給她的130萬美元的「UNODC聯合國毒品和犯罪問題辦公室」及「FATF防制洗錢金融行動小組」的獲利證書，為的是想證明這130萬美元獲利是絕對安全的。經保七員警及臺銀人員查證，發現這些文件都是假的！

全案在保七員警曾仁國、張世欣、蕭正功及臺銀襄理劉維欣、副理章麗婉積極處理下，張女才明白這是一場網路投資詐騙，不斷感謝大家的協助幫忙。警方則將繼續循線追查幕後的詐騙集團。

保七第一大隊指出，這是在臺灣銀行執行反詐騙的工作中，所遇到的首件詐騙集團使用「聯合國」及「國際防制洗錢」的獲利證明文件，作為投資詐騙的手法，呼籲民眾一定要特別注意。

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