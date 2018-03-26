男子掃墓拜完祖先 吃祭品卻噎死

2018-03-26 07:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣60歲周姓男子25日下午與妻子外出掃墓，回家後因肚子餓，順手拿起祭品菜包來吃，沒想到竟因而噎死，檢警呼籲老人家吃東西一定要細嚼慢嚥，以免發生意外。

檢警表示，周男昨天下午與妻子外出掃墓，祭品中備有菜包，回家後因感覺肚子餓，因此周男就順手拿起菜包來吃，不久妻子發現他倒臥在地上，趕緊打119求救，救護人員抵達時，原本要插管救人，卻發現插不進氣管，這才知道原來是被菜包噎到。

周男經送醫急救後，仍宣告不治，檢警呼籲家中有老人家的民眾，要注意提醒銀髮族吃東西一定要細嚼慢嚥。