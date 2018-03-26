離譜父親！深夜將3個國小兒女「寄放」麥當勞6小時

警方在麥當勞發現3名國小學童，父親不知去向。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-03-26 07:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣一名離譜父親因為有事外出，竟將3個國小孩子「寄放」在麥當勞長達6個小時，直到警方通知才現身，員警告誡此舉可能觸犯兒童及少年福利與權益保障法，今後不可再犯，並通報新竹縣政府社會局關心後，孩子父親終於在今天凌晨現身將孩子領回。

警方表示，這名家住新竹縣湖口鄉的男子，25日晚間6點多帶3名國小兒女到麥當勞用餐後，就告訴孩子們他要先外出辦事，要兒女在麥當勞等待，結果一等竟然就是6個小時！

昨天晚間10點多文華派出所員警接獲麥當勞通報，說有3名國小孩童深夜在店內逗留未歸，也沒看見大人陪伴，警方立即前往了解，然後將孩童接返所內休息，並連絡離譜父親盡快將孩子接回。

經警方了解，該家庭係單親，父親獨力撫養3名兒女，昨晚出門訪友，故將3個小孩「寄放」在麥當勞，員警告誡此舉可能觸犯兒童及少年福利與權益保障法，今後不可再犯，並通報新竹縣政府社會局關心後，孩子父親終於在今天凌晨0時現身，將孩子領回。

另外新竹市警局第一分局西門派出所警員林秀玲、李怡萱與呂昱諦昨晚8點半巡邏行經延平路時，民眾告知有一小妹妹從下午起即在附近徘徊，經警方前往關心，得知小妹一早未告知家人即與友人外出，因擔心遭家人責罵不敢回家，同仁得知她還沒吃晚餐，特地買了麥當勞漢堡，且因考量警車過於醒目，便由熱心民眾開自小客車送她回家，警方並與家長溝通，勿過於責備小妹妹後，才放心離開。