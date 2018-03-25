騎gogoro自撞安全島 男子命危送醫

男子騎乘的電動機車（記者余衡翻攝）

2018-03-25 23:21

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區晚間近10點時傳出機車自撞事故，1名年約30歲男子騎乘Gogoro電動機車，沿復興路往和平街方向行駛時，不明原因自撞中央分隔島，民眾見狀立刻向119報案。

警、消人員獲報到場時，發現男子受傷嚴重生命跡象微弱，立即將他送往恩主公醫院急救，由於男子身上沒有證件，將持續釐清身分並調閱監視器還原事發過程，並抽血檢驗是否有酒駕情形。