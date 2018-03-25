扯下孫文銅像被判賠 蔡丁貴：要募款來賠

公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴教授（左後立一）涉糾眾到台南市湯德章紀念公園拉下公園中央豎立多年的孫文銅像。（圖：資料照，記者王俊忠攝）

2018-03-25 22:04

〔記者王俊忠／台南報導〕103年2月22日下午，公投護台灣聯盟總召集人、在台大土木系任教多年的教授蔡丁貴，涉糾眾到台南市湯德章紀念公園拉下公園中央豎立多年的孫文銅像，使得銅像破損，並引發藍營對台南市府激烈抗爭。台南市府向蔡丁貴求償銅像損壞損失，台南高分院判蔡丁貴須賠23萬8千元確定。

在刑事責任部分，台南高分院也於105年9月依毀損等罪判蔡丁貴拘役40天確定。

對此，蔡丁貴表示，刑責部分已執行完畢；至於民事被判賠23萬8千元，因為他是替台南市民完成轉型正義、去除公共空間的威權圖騰，所要負起的法律責任，希望台南獨派市民能協助他分擔這筆賠償款，預計4月7日下午2點28分要到湯德章公園開記者會說明募款支付賠償款事宜，同時要求台南各地的公共空間都要去除這些威權圖騰。

台南市府指出，蔡丁貴訴求湯德章公園內孫文銅像應移置他處，因市府執行受到阻礙，蔡於103年2月22日下午1點許動員大批民眾到湯德章公園，蔡與多人爬上孫文銅像基座、把繩子套在銅像頸部、並在銅像上噴漆寫「ROC OUT、KMT DOWN」，地面上民眾多人再合力拉繩子、扯下豎立約2層樓高的銅像，致銅像右腳掌斷裂、銅像本體多處裂痕與凹損。

對於台南市府求償，二審法官根據修復銅像的包商所提修復費用報價單，判定南市府能求償的修復款額度為23萬8千元，此案雙方不得再上訴。

市府新聞處長許淑芬說明，工務局尚未接獲判決確定書，如獲得蔡丁貴賠償這筆款項，一定會用在公園維護修復等公務費用支出上。