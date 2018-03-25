未經申請經營旅館業 罰10萬！

2018-03-25 21:37

〔記者王定傳／新北報導〕新北市淡水區廖姓男子沒有依發展觀光條例領取旅館業登記證，就在知名民宿平台「Airbnb」登訊息，經營旅館業務，民眾入住提出檢舉，新北市政府處以10萬罰鍰，他不服提出行政訴訟，否認經營旅館，但新北地院認為，廖男確實有經營，市府裁罰依法有據，判決敗訴，可上訴。

據查，由於知名民宿平台Airbnb或國外訂房網站興起，提供不少非法日租套房攬客空間，這些日租套房的逃生和消防未經過檢查，隱身在民宅內，取締不易，去年7月間，交通部曾公告修正「發展觀光條例裁罰標準」，增訂「Airbnb條款」，違法日租業者只要透過廣播、電視、臉書或是在Airbnb等訂房網站刊登攬客廣告，可直接開罰3萬元。

本案廖姓男子則在「Airbnb條款」上路前，就已在「Airbnb」刊登訊息招攬客人，本來無法可罰，但有民眾住宿後，提出檢舉，市府接獲訊息前往稽查，依發展觀光條例，裁處罰鍰10萬元，並勒令歇業；廖男不服提出行政訴訟，否認經營旅館，堅稱檢舉人沒有住宿，只是借場所給對方，害他家庭都分裂。

廖男還指，觀光局利用發展觀光條例對民眾進行大規模的行政裁罰，又未有效輔導民眾，據他了解，到去年11月為止，台北市對「Airbnb」刊登民眾行政罰，累計罰鍰已高達1億元，他認為這並非觀光條例設立初衷。

但法官依檢舉人所附的對話內容等判定，檢舉人於去年4月3日入住，隔日退房，當然算「住宿、休息」，廖男確實經營旅館業務，市府認事用法，均無違誤。