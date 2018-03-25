外籍單親媽媽買房遭騙 建商不願負責，竟回「個人行為」

2018-03-25 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕台中1對來台十多年的中國配偶姊妹，去年11月付訂金欲買下建商經理推薦的「員工戶」，不料錢匯出去，等了數月等不到買屋的後續文件，1月底才被建商告知經理已經自殺身亡，且該名經理手上其實沒有「員工戶」，建商也未收到訂金，建商更將該名經理的詐騙行為歸咎為其「個人行為」，想徹底擺脫責任。

綜合媒體報導，這位中國籍的趙姓女士嫁來台灣後單親撫養兒子長大，希望能與妹妹同住，並且給兒子好生活，因此決定購屋，經友人推薦選中興富發集團旗下潤隆建設的預售屋，原本只打算買1戶的趙女被主動推銷的呂姓經理說服，可用每戶便宜近100萬元的價錢買到「員工戶」，因此一口氣在建商接待中心裡下訂了3戶。

之後呂姓經理表示要先匯「人頭費」與「合約費」到指定帳戶，才能簽正式契約，要求趙女在簽了「權利讓渡契約書」、「借名登記契約書」之後，就替3戶分別匯款101萬元至指定帳戶，並且交出318萬元的支票作為保證。

趙女將共計303萬元的款項匯入後，久久未拿到正式合約，主動到潤隆建設的接待中心找人時，才發現自己受騙，呂姓經理的職銜其實不是經理，當然他手上也沒有「員工戶」可以出售，潤隆企業也沒有收到趙姓姊妹2人匯入的款項，而詐騙趙姓姊妹的呂男早在今年年初就已上吊自殺，走投無路的趙女希望能向建商求償，卻只得到建商「是呂姓男子的個人行為」的開脫藉口。

興富發副總認為，因為當事人並非與公司簽約，而是與呂男個人簽約，詐騙應屬於呂男的個人行為。而消基會律師游開雄則表示，只要買賣雙方兩人是在接待中心簽約，建商就應該負連帶賠償責任，否則任何閒雜人等都可以進入建商的接待中心行騙，根本無法可管，消費者不應全盤相信建商的托辭。

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