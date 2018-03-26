不爽被資遣 女總15分鐘刪光老東家14800筆研發心血

2018-03-26 00:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北生醫園區一家公司廖姓研發部總經理103年遭資遣，離職當天，趁公司指定辦理交接人員不注意之際，接續在15分鐘內，刪除公司投入大筆資金研發的醫療檔案多達1萬4800多筆，公司損失慘重並向檢調報案，新竹地檢署依刑法無故刪除他人電磁紀錄罪嫌起訴廖女。

檢調調查，廖女102年起在新竹縣竹北生醫園區一家公司擔任研發部總經理，並由公司配發筆記型電腦一台供其使用，公司指控廖女手中握有公司研發中產品的程式原始碼、佈局圖、印刷電路板圖、規格等資料，均屬公司營業秘密，竟於103年3月起，未經公司同意，陸續以隨身碟或儲存式硬碟等裝置，將營業秘密交給競爭對手公司，公司進行資訊安全檢查時發現，遂資遣廖女。

103年6月廖女遭公司資遣，離職當天下午5點多，在公司所指派的特助辦理交接筆電及離職手續之際，佯稱要刪除私人照片等為由而開啟電腦。

廖女趁特助不注意之際，接續在15分鐘內，無故刪除公司所有關於醫療研發的檔案，共計1萬4800多筆，致生損害於公司，並向新竹市調查站報案。

廖女坦承大量刪除公司配發筆電內檔案，辯稱是總經理要她把個人及不重要的資料刪除，所以當時刪除的資料都是不重要的。

然而總經理卻指稱，並未同意廖女刪除這些筆電內檔案，且公司因廖女犯行，研發成本投入損失相當大，最後檢方依刑法無故刪除他人電磁紀錄罪嫌起訴廖女。