有夠火熱變態！史上最詭異戀人 邊做愛邊痛毆對方

2018-03-26 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小真（化名）疑因不滿同居人黃男在外偷吃，找人打他一頓，被黃男發現，在質問爭吵過程中，二人竟一如往常地炒起飯來，然後在性愛過程中仍痛毆對方；事後小真火大告同居人性侵，雙方還互控傷害，然而檢方調查時意外得知黃男聲稱「二人每次喜歡在吵架後做愛」，「吵架打架幾乎就是激烈性愛的前戲」，讓檢方只能意有所指「同居男女間平日對於性事習慣為何，外人並無法窺知」，將全案不起訴處分。

小真坦言，與黃男曾有同居關係，平日相處常有爭執。她指控，1月中旬黃男無意中發現自己手機內，有教唆別人打他的對話紀錄，質問小真時，小真根本不理他，遂強脫小真衣褲後性侵得逞。過程中黃男仍不斷質問小真為何教唆別人傷害他，雙方發生嚴重爭執，小真遂拿手機猛擊黃男後腦，黃男受傷後暴怒，也揮拳毆打小真，事後小真告黃男性侵與傷害罪嫌，黃男也反控她傷害。

黃男到案後堅決否認性侵，辯稱二人幾乎天天都要炒飯。當天他看到小真手機內跟別人的對話訊息，是要找人去打他，他就質問她，但她不說，他繼續追問，她還是不說，他就用半開玩笑口吻對她說，「再不解釋我就要脫你褲子了」，當下氣氛還沒有很嚴肅，然後二人的褲子都脫下來了，他問「真的不說嗎，那我要放進去了喔！」，然後二人就開始啪啪啪。

過程中，小真不理睬他，反而拿起手機打電動，還給出一個不屑的表情，黃男於是伸手擋住她手機螢幕說「你再不解釋試試看！」沒想到小真竟拿手機往他後腦勺重擊4 、5 下，當下黃男嚇到，馬上終止嘿咻，抓住她的手，並且徒手毆打她。

黃男說，因為二人以前常在吵架之後做愛，所以當時他沒有特別問小真是否同意炒飯，且做愛之前他也從不會特別去告知她下一個動作是什麼。且當天他是脫完小真的褲子才開始脫自己的褲子，如果小真不願意發生性行為的話，依照她以前的習慣，會直接穿上褲子，或是拿棉被蓋住自己，但當天她都沒有任何反應，因此他認為自己沒有違反她的意願。

檢方向醫院調閱小真急診就醫紀錄，發現當時她僅說「被男友拳頭毆打左側頭部、左耳周邊及左上臂」，完全沒說被性侵。

再者，檢方意有所指地強調「同居男女間平日對於性事習慣為何，外人並無法窺知」，依雙方指述，二人於案發當時確有發生性行為並互相傷害，因此不構成性侵，至於互控傷害罪嫌部分則因雙方均已撤告，全案不起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆