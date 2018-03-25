殺姊斷頭凶嫌 嘉義地院裁准羈押

2018-03-25 20:05

〔記者林宜樟、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉患有精神疾病的男子賴嘉德昨天涉嫌犯下「殺姊斷頭案」，駭人聽聞；嘉義地檢署檢察官今天下午複訊後，認為賴某所涉為死刑、無期徒刑跟10年以上有期徒刑重罪，且若因他的健康因素不予羈押，恐造成社會其他不好影響及危害等理由，向嘉義地方法院聲請羈押，法官傍晚裁准。

賴嘉德（40歲）昨天下午2點多在家中一樓浴廁，當著母親面前持菜刀刺殺大姊賴宜君（45歲），並砍下被害人頭顱，行徑驚悚至極；案發後，警方獲報到宅逮捕賴嫌，經初步訊問，他雖坦承「我犯罪了」，但對行凶動機，若非默不回應，就是說「不知道」，期間曾指姊姊在他小時候就死亡，已經沒有頭顱，「看到的姊姊是鬼」；他昨天一度主張「提審」，最後被地院駁回，因拒絕夜間偵訊，暫由警方留置，到今天上午完成偵訊，下午2點被警方移送嘉檢偵辦。

嘉檢發言人、主任檢察官林俊良表示，檢察官陳則銘與法醫楊婉鈴今早相驗被害人賴宜君遺體，死者的頭顱跟身體分開，左胸刀傷5刀、頸部5刀跟右肩1刀，凶嫌使用的凶器是否包含鈍器還不確定，刀傷深淺及致死原因另排解剖認定。

林俊良說，初步認定犯嫌疑患有精神疾病，此疾病是否影響其自由判斷意志，要再調查，除以殺人罪嫌調查，也會釐清是否涉及毀損屍體罪嫌。

今早有親友鄰居到賴家向賴母表達關懷，她心情悲慟、老淚縱橫，頻頻拭淚；賴嫌的哥哥說，弟弟患有精神疾病，每天至少要有一人在家陪他，防止意外發生，但他最近比較有異常舉動，晚上不睡覺，在門口晃來晃去，還曾整晚坐在頂樓，不曉得在想什麼東西。

據了解，賴嫌去年初曾有些狀況，被強制送嘉義榮民醫院，住院40天後，向家人表達要回家，但返家1年來，並未按時服藥控制病情。