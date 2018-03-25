坐檯女子露胸部 宜蘭「私包」春色藏不住

2018-03-25 18:37

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭市一家俗稱「私包」的私人招待所涉嫌僱用小姐脫衣陪酒，警方破門而入查獲2名中國女子在多名男客前裸露胸部，「私包」負責人及2名店員共同犯圖利容留猥褻罪，被判處4月到6月不等徒刑。

「私包」類似小型地下酒家，大都沒有招牌，隱身於民宅、商辦、傳統三合院、農舍，只做熟客生意，包廂內視聽設備一應俱全，坐檯女子以中國籍女子為主流，有專人接送，負責陪唱、玩遊戲，像是划拳、擲骰子、大跳熱舞，個個身材曼妙、穿著火辣、大膽作風遊走在法律邊緣。

台北市警局接獲檢舉，指宜蘭市某家「私包」以女子脫衣陪酒招攬生意，去年11月間會宜蘭警方持搜索票臨檢，在2樓包廂內查獲2名中國籍妙齡女郎，在男客前裸露上半身。

警方訊後，「私包」負責人蔡姓男子、店員唐姓及吳姓女子、2名坐檯中國女子，因妨害風化案件被移送法辦，坐檯女子獲不起訴，蔡男、唐姓及吳姓女子被檢察官起訴，法官採協商程序做出判決。

判決書指出，民國105年8月起，蔡姓男子經營這家私人招待所，僱用唐姓、吳姓女子當店員，容留、媒介中國女子脫衣裸露胸部等猥褻行為，每次消費代價1000元（按：每小時坐檯費），其中100元歸店家所有，警方登門查緝查出實情。

全案經宜蘭地方法院審結，蔡姓負責人被判6月徒刑，可易科罰金，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並限期向公庫支付18萬元，犯罪所得16萬8000元沒收；唐姓、吳姓女店員各判4月及5月徒刑，均可易科罰金。