女子匯款851萬元買大樂透「明牌」 車手兄弟全判賠

2018-03-25 17:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕屏東縣黃姓女子在2013年於網站認識陌生男子，對方謊稱叔叔與台灣彩券公司有合作關係，如果能先給錢疏通，可預先得知開獎號碼（俗稱明牌）而一夕致富，黃女匯款55次，失金高達851萬餘元，才知道受騙。

事隔2年之久，警方抓到兄弟檔詐欺車手黃照印、黃照財，就是領走黃女匯款的車手，黃女向這對兄弟索賠850萬元，黃照印沒有辯駁，黃照財則未出庭，台中高分院判決這對兄弟應連帶賠償黃女850萬元，可以上訴。

判決書指出，黃照印於2013年2月加入詐欺集團當車手，負責招募車手成員與處理贓款，亦即俗稱的「車手頭」，不久後，他邀請胞弟黃照財加入，兩人於2015年7月被警方逮捕，調查顯示共18名被害人的匯款，是由這對兄弟領走，台中高分院去年11月依詐欺罪，判處胞兄黃照印徒刑7年，不法所得73萬餘元沒收，胞弟黃照財徒刑5年，不法所得124萬餘元沒收。

18名被害人中，黃姓女子提起刑事附帶民事訴訟，向這對兄弟索賠850萬元，黃女是在2013年4月間，於交友網站上認識自稱是「林嘉宏」的男人，林男宣稱他的叔叔，跟台灣彩券公司有合作關係，可以預先得知大樂透的開獎號碼，如果能先付一筆錢疏通，就可以得知號碼，一夕間變成億萬富翁，黃女遂從2013年5月至7月，共匯款55次，總金額達851萬餘元，其餘17名被害人，受騙過程也相似。

黃女受騙達851萬餘元，但她提起訴訟索賠的金額為850萬元，台中高分院開庭時，黃照印沒有意見，對黃女的請求「認諾」，黃照財沒出庭，也沒有提出答辯書狀，台中高分院認為，數人共同不法侵害他人的權利，應連帶負損害賠償責任，騙取黃女金錢的人雖不明，但黃女的匯款是黃氏兄弟領走，這部分沒有爭議，判決黃氏兄弟應連帶賠償850萬元，可以上訴。