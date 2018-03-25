叫女兒掌摑弟弟 這款媽媽竟矢口否認虐兒

媽媽疑涉虐兒，社會處對小孩做緊急安置。（記者顏宏駿攝）

2018-03-25 15:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名媽媽（32歲）與前夫、前男友生下3女1男，最大10歲，最小2歲，平日足不出戶，鄰居聽到屋內傳出小兒的慘叫聲，社會處介入調查，媽媽矢口否認虐兒，大姊承認掌摑弟弟，媽媽情緒起伏很大，社會處認定媽媽不適合帶小孩，3女1男被緊急安置。

該虐童案由看不下去的鄰居向縣議員張雪如陳情，由社會處介入調查，發現女童脖子有疑似勒痕、男童身上則滿布傷痕。該名媽媽的長女念小三（10歲）、二女念小二（8歲）、三男念幼兒園大班（6歲）、四女才2歲，前3個小孩是與前夫所生，小女兒則是與男友所生，但男友已分手離去，她帶4小孩獨自租屋生活。

張雪如說，日前接獲鄰居通報，該戶半夜常傳出小孩哭聲，訪查發現住家凌亂不堪、臭味撲鼻，泡麵包有老鼠咬過痕跡，剩菜上有長滿了小飛蚊，未洗的奶瓶滿滿堆疊，床舖上則是髒臭被子，還有狗大便，連窗戶都破洞。

張雪如說，母親沒有工作，全家靠低收入及兒少補助過活，每個月約1萬餘元，唯一的男童有輕度智障，身上、臉上有傷，但母親否認敺打，面對訪談，一度還用嘶吼回應，後來10歲的大女兒說，應母親要求，她打出面掌摑弟弟巴掌，她還曾用剪刀劃弟弟。

彰化縣社會處說，該家庭社會處早已積極介入輔導，但許多偶發事件並非社工能掌握，目前4童均已安置在安全處所。至於母親的精神狀況需要進一步專業評估。

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