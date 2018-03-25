前法官陳鴻斌案獲輕判 白玫瑰協會赴司法院陳抗

白玫瑰協會在司法院外抗議。（記者黃欣柏攝）

2018-03-25 15:33

〔記者黃欣柏／台北報導〕前法官陳鴻斌涉性騷女助理一案改判，引發各界怒火，長年關注性別議題的白玫瑰社會關懷協會今在司法院前陳情抗議，提出「初任法官任用應具5年律師經驗」、「法官改為任期制」、「法官不應駁回高再犯性侵累犯於服刑後接受治療之聲請」三大訴求，並高喊「拒絕恐龍法官」等口號，司法院也隨即由行政訴訟及懲戒廳副廳長蔡惠如出面接下陳情書，整個抗議活動約歷時1小時後結束。

白玫瑰協會今除了在司法院外拉起布條、高喊口號，也在院外設置一個「司法祭壇」，不只布置許多白玫瑰，還由群眾們陸續上香及鞠躬。協會理事長梁毓芳說，本次來抗議的原因，主要就是因為陳鴻斌案判決竟從性騷擾變成婚外情未遂，讓國人看見我國法官是如何看待性騷案的受害者，甚至把過錯推給受害者。

白玫瑰協會呼籲，法官的養成，不應由毫無社會經驗的人來自由心證，未來初任法官任用進場，應具有五年律師經驗，且法院更不是打怪入門新手的修煉場，判刑判案必須專精，民法的判民法、刑法的判刑法，因此應要求擔任律師期間，訴訟專責法規案件至少在80%以上。

其次，白玫瑰協會也呼籲將法官改為任期制，以一期6年為原則，避免法官活在自己小圈圈而與民意悖離，無法讓當事人信任。協會痛批，如今法官是終身職，無人奈何得了他們，這些高傲且自認為是社會菁英的一群人，只要考上法官，就可以一路玩到底，「玩錯還可以重新玩」，就如同陳鴻斌案獲得改判一樣，「反正隊友會幫忙掩護。」

最後，白玫瑰協會也提到，過去有台中、雲林地院法官認為，強制服刑完畢的高再犯性侵累犯接受治療，可能違憲，此案釋憲結果目前尚未出爐，導致許多法官以此當藉口，駁回檢察官提出的高再犯性侵累犯刑後強制治療之聲請，這類法官只管加害者的人權，每天檢討的都是受害者，未來應要求法官不得駁回這類聲請。

白玫瑰協會強調，這些訴求常被法律人質疑不可行，因為法官終身職、法官獨立審判、人民參審陪審都有違憲爭議，但儘管只有一絲改變的可能，涓滴匯聚成河，都可能可以推翻這些不合理的制度，讓我們更安全，更進步。