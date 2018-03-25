誠實最美！ 小5女生拾金不昧、警察杯杯稱讚

水里鄉小五女童劉栗彣（中）在炎峰國小校園撿到500元紙鈔，趕緊交給現場的警察處理。（記者佟振國攝）

2018-03-25 13:31

〔記者佟振國／南投報導〕「警察杯杯，我剛撿到500元！」南投縣水里鄉女童劉栗彣，今天陪中國籍母親在草屯鎮炎峰國小參加新住民活動，正當警力忙著為現任國民黨主席吳敦義維安時，只見她手拿著捲曲的500元紙鈔交給警察就轉身離去，員警趕緊留她詢問登記，對她拾金不昧稱讚不已，日後拾得物無人認領，也將歸誠實的小妹妹所有。

南投縣新移民女性關懷協會今天在草屯鎮炎峰國小活動中心，舉辦「舞動文化情、連結世界心」族群融合表演活動，水里鄉成城國小5年級女童劉栗彣也陪母親來參加活動，大人在台上忙著表演，劉栗彣則與同伴在附近玩耍，見到地上有著捲曲的紙張，打開一看是500元，她沒有把錢放進口袋，而是趕快找警察。

當時前副總統、現任國民黨主席吳敦義到場致詞結束，車隊離開會場，劉栗彣拿著鈔票跑向警察，「警察杯杯，我剛撿到500元！」語罷就轉身要離去，執勤中的員警趕緊留她並請同仁代為詢問記錄，也被在旁採訪的記者全程目擊。

拾金不昧的劉栗彣認為錢不是她的，媽媽與老師都有教，應該交給警察處理，十分誠實，但面對記者詢問，她卻突然扳起臉孔像個小大人說：「你們記者別亂報我蛤！」語畢趕緊跑開，也令眾人莞爾。