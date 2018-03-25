警取締酒駕 竟被2醉男當街毆傷

警方將莫男依法送辦。（記者陳文嬋翻攝）

2018-03-25 12:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方取締酒駕，竟莫名受波及，2男涉嫌當街打警，造成2名警察受傷，支援警力到場逮1人，涉嫌打警王男昨晚到案，警訊後今將2人依妨害公務罪嫌送辦。

高市警局鳳山交通分隊小隊長郭宏明（52歲）及警員劉宏獻（44歲）昨凌晨於鳳山區建國路一段取締酒駕，查獲1名王姓男子（55歲）涉嫌酒後駕車，實施酒測值0.56毫克，王男向警方供稱手機遺留在1家卡拉OK店。

2員好意駕車搭載王男，前往該店拿取手機，郭小隊長陪同王男留在車上，劉員獨自進入卡拉OK店內，請老闆拿取王男手機，店家於店內未發現手機，撥號碼才發現手機在王男身上，郭小隊長請劉員上車，2人準備駕車離去。

不料於卡拉OK店內消費的王姓男子（50歲，有殺人未遂前科）與莫姓男子（49歲，有毒品前科），喝了5瓶蘇格登洋酒後，見警疑突然發酒瘋，2人竟從店內追出，當街朝2員辱罵三字經。

2員見狀下車制止，王男竟先出，手朝郭小隊長毆打，雙方隨即爆發拉扯，造成郭員左眼受傷、頭部鈍傷、顏面及頸部擦傷，劉員則上衣被扯破，造成右前臂擦傷。

王男打警後，被人以車載離，郭小隊長當場逮獲莫男，他否認打警察，辯稱見警打他的友人，才過去與警方發生拉扯；王男昨晚到案否認打警，辯稱酒醉不清楚當時狀況。警訊後今將2人依妨害公務罪嫌送辦。

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