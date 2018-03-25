毒蟲被搜出毒品 辯稱「先前要吃的，忘記放在口袋」

2018-03-25 12:01

〔記者黃建華／高雄報導〕方姓男子深夜騎機車安全帽位扣上，警方予以攔檢，發現他有毒品前科，他堅稱自己早已不碰毒品了，還說以前的事「是被人陷害」，但警方拍搜他身上卻起獲毒品，他辯稱「先前要吃的忘記有放在口袋」，警方一聽斥問：「你是多久沒洗的褲子，竟然忘記口袋內放有毒品。」並將他逮捕送辦。

中正三路派出所副所長陳朋永與員警邱建雄、周家瑋前天深夜巡邏時，騎乘警用機車行經至新興區林森一路與大同一路口時，見一名男子騎乘重機車安全帽帶未扣，陳員迅速迴轉並趨前盤查該騎士，於查證身分中，發現該騎士方男（20歲）過去曾有販賣、運輸毒品之前科，方男表示「是遭人陷害，目前正處於緩刑當中」。

方男看似態度良好，且對員警的攔停盤查亦十分配合，卻在警方拍搜過程當中，分別於方男所著長褲口袋及外套口袋內各起獲1包毒品，經返所檢驗後確定該兩包毒品是三級毒品愷他命。

方嫌向員警表示，過去因一時好奇而接觸毒品，而毒品係為過去向一名綽號叫「阿偉」之男子購買，藏放於長褲口袋內及外套口袋內已久，遂忘記了這回事，於今日欲騎乘重機車前往中華路上的網路咖啡店內玩線上遊戲時，因交通違規遭警員攔查，於邱員起獲毒品之際才喚起他的記憶。

警方對其說詞嗤之以鼻，反問他褲子是多久沒換洗了?竟然忘記裡面有毒品。訊後將他依違反毒品防制條例送辦。

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