3煞持槍恐嚇取財 頭份警設伏5小時逮2人

59歲的林姓嫌犯，因覬覦從事砂石業的林姓男子財物，竟持槍恐嚇取財，警方於５小時內迅速破案。（記者鄭名翔翻攝）

2018-03-25 11:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕昨凌晨4點多，苗栗縣頭份市林姓男子出門工作時突遭3名歹徒持槍洗劫財物，後又再威嚇索取300萬，頭份分局獲報立即成立專案小組，針對雙方約定交款地點部署，由於歹徒持制式手槍火力強大，且現場晚餐時段人潮眾多，大批警力埋伏，趁歹徒不注意一擁而上壓制，於5小時內火速破案。

59歲的林姓嫌犯，因覬覦從事砂石業的林姓男子財物，昨凌晨4點與45歲的陳姓及楊姓男子埋伏於被害人住處門口，先持土耳其制zoraki925手槍，洗劫林男身上2萬7千元財物，後又勒贖索款300萬元，林男苦苦哀求，經雙方斡旋後談妥支付20萬元。

林男心生畏懼原不敢報案，但對方卻一再電話威嚇，林男至下午近3點才向警方報案，頭份分局立刻成立專案小組，先追蹤雙方交款地點，從麥當勞鎖定至天仁茗茶茶莊，於晚間6點左右出動15名警力於周邊部屬。由於當時正值晚餐時段，現場人潮眾多，警方憂歹徒若情急開槍恐傷及無辜，因此搭乘被害人的車，準備20萬假款，謹慎埋守不敢大意。

直至晚間7點多，林嫌及陳嫌分騎機車到場，警方趁其不備一擁而上，迅速壓制兩嫌，並於林嫌機車內置物箱查獲一把已上膛的制式手槍，子彈8發。經查，林嫌等人家住新竹，因認為被害人從事土方運輸，有利可圖，因此夥同陳嫌、楊嫌持槍恐嚇取財。

警方表示，歹徒持有罕見土耳其制zoraki925制式手槍，殺傷力強大，若在交款現場持槍抵抗後果恐不堪設想，所幸警方提前跟監埋伏，在歹徒毫無準備之際立即壓制逮人，於5小時內迅速破案。訊後依強盜、違反槍砲彈藥刀械條例、恐嚇取財等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

頭份警分局分局長賴銘助也藉此呼籲民眾如遇有類似情事，應儘速向警方報案，配合警方辦案，以利案件於最短時間內順利偵破，安定民心。

歹徒持有罕見土耳其制zoraki925制式手槍，殺傷力強大。（記者鄭名翔翻攝）