「斬手專案」超威 查獲詐欺車手、改造槍

陳嫌當時ATM提領畫面。（記者方志賢翻攝）

2018-03-25 10:57

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄警方執行「斬手專案」超威，先逮捕「拍賣詐財」ATM提領陳姓車手，進一步還查出他曾與人有口角糾紛，竟帶槍去嗆聲，前天凌晨警方在他租屋處附近花叢找出倣金牛座改造手槍1把。

高雄警方去年底接獲多名被害人報案，指接到詐騙集團電話，對方佯稱被害人在網路購買衣服後，因工作人員操作不慎，要求設定解除，多名被害人不疑有他，匯款數萬元至詐騙集團提供的帳號。

高市三民第一分局偵查隊循線調查，調閱ATM提領畫面，發現21歲陳男（槍砲及傷害前科）於三民區提領7筆共計9萬元，警方查訪後認定陳男涉有重嫌，本月22日傍晚持拘票將陳男拘提到案，警在他租屋處還查扣k盤k卡1組。

警方也查出，陳男與人有口角糾紛，曾帶槍去嗆聲，警突破其心防，他坦承將槍械藏在住處附近花叢，23日凌晨，由偵查隊長許志雄等人帶陳男前往起獲倣金牛座改造手槍1把。全案依違反槍砲刀械管制條例及詐欺罪嫌偵辦。

三民一警分局偵查隊長許志雄（左一）帶同陳嫌（左三）至現場花叢內找到改造槍枝。（記者方志賢翻攝）