獨家》17次問神、23次托夢 田僑仔丈夫溺斃 遺孀喊冤

2018-03-24 20:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕商人吳志明去年8月被發現溺斃新北市三峽大豹溪，檢警以輕生結案，死者遺孀、女兒等親友在吳男死後，17度問神，神明都指示「含冤」，死者更23次托夢，指稱因財而死，遺孀指稱，丈夫在新莊溫仔圳重劃區繼承持分祖產，生前因收帳、與按摩業者起口角，懷疑因此引來殺機，希望三峽警分局、檢方重啟調查。

警方調查，46歲男子吳志明為玩具批發小盤，去年8月29日他被發現陳屍三峽大豹溪有木里段，上身赤裸、上衣與鞋子留在一旁石塊上，大體卡在潭中，上半身赤裸，檢警事後調查，發現死者為戲水溺斃，意外身亡結案。

吳志明妻子廖女說，丈夫不會游泳，也沒到過大豹溪，她與女兒得知噩耗，相驗時曾質疑死者後腦勺受傷，警方告知可能是跳水時受傷，還要家屬相驗時不要有太多意見，不然解剖還要等一段時間，大體也要割下來化驗，家屬當時雖質疑，遭到警方催促，勉強接受結果，事發後10天，去年9月7日便匆匆舉辦後事，火化大體。

吳妻說，未料丈夫出殯後，包括她、女兒、友人，都夢到死者托夢，指稱他為財遭謀害；吳妻到新莊地藏庵等北中南信仰中心問神，神明都指示有冤情，更讓吳家妻女堅持為丈夫、父親申冤。

吳妻表示，丈夫正正當當經商，衣食、家庭無虞，沒有輕生動機，但丈夫家族在新莊溫仔圳重劃區擁有土地，近來多方人馬打算收購，是否因經商被認為有錢，加上多次托夢因財而死，懷疑與此有關；吳妻說，事發時，家屬驚魂未定，相驗時檢警、法醫以斥責口吻，告知因丈夫因沒人結伴同行，導致戲水溺斃，但丈夫死後多次托夢，家屬懷疑死者是否遭歹徒約到山區再謀害，希望檢警重視此案，追查到底，告慰死者亡魂。

三峽警分局說，事發後過濾監視器，發現死者騎車進入山區，且前後10多分鐘沒人出入，而後腦勺傷口為戲水時撞擊導致，致命傷為溺水窒息，當時也告知家屬，若對死因存疑，可再到新北地檢提告；新北地檢署昨回應，如有相關疑點存在，檢察官將再啟調查。