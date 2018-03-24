差1秒就可能獲救…男友「噗通」不見了 女友尋人擦身而過

林男被尋獲時已溺斃多時。（記者陳冠備翻攝）

2018-03-24 19:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉中正西路與大村排水昨天（23日）深夜發生林姓男子落水意外，江姓女友聽到落水聲，回頭找卻找不到人，等到消防隊搜救12小時候尋獲，林男已成一具冰冷屍體，搜救人員透過附近監視器找尋落水點時意外發現，林男落水後一度賣命掙扎，江女走在橋上卻擦身而過，如果多1秒時間發現落水點，搶救生命可能就有希望。

江女（39歲）向消防隊說，當時與林男（36歲）夜唱結束，搭計程車到大排水溝與路口轉角處下車，準備走路回家，兩人都有喝酒，不小心聊到友人債務問題聊出火氣，她就逕自先走幾步冷靜，沒多久聽到後方有「噗通」落水聲，回頭一看男友卻不見了，她一路往橋上找，仍不見蹤影，直到發現水面有動靜，才驚覺他可能落水了。

彰化消防隊第二大隊副大隊長江錦松說，23日晚間11點16分接獲民眾溺水，立即出動2部橡皮艇上下游包夾搜救，搜尋至今日近中午仍無所獲，只好跟附近民宅調閱監視器畫面，確定林男是否有落水以及落水點在何處，透過畫面終於找到落水點，也順利在12點04分，將卡在河底的林男拉起，但已溺斃多時。

其實命運只差1秒鐘！江錦松說，透過監視器畫面發現，林男落水後有在河中掙扎一會，江女回頭找卻沒找到，當時兩人一度在橋上橋下相距不遠，可是林男已力氣用盡，沉下去，如果多停留1秒時間發現，就能提早判定林男落水位置，搶救生命可能就來得及。

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